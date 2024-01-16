جامعة سوهاج: صندوق التكافل يدعم 5497 طالبا بـ6.5 مليون جنيه

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، على الدور الهام والأساسي الذي يقمده صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات المصرية، كونه السبيل الوحيد لمساعدة الطلاب المتعثرين في استكمال دراستهم الجامعية، وتحقيق الضمان الاجتماعي لهم بصوره المختلفة من تأمين ورعاية، وكذلك حل المشكلات التى تحول بينهم وبين دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وأشار رئيس الجامعة، في بيان، إلى ما تبذله إدارة الجامعة من مجهودات لمد يد العون للطلاب غير القادرين مادياََ، والطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم، وسد احتياجاتهم الاجتماعية اللازمة لإتمام المرحلة الدراسية على أكمل وجه.

صندوق التكافل الاجتماعي

وأوضح النعماني، أن النفقات المنصرفة من صندوق التكافل الاجتماعي للعام الجامعي 2023/ 2024، تقدر بإجمالي 6 ملايين و500 ألف جنيه، وذلك لدعم 5497 طالب وطالبة على مستوى جميع الكليات، حيث تتنوع النفقات ما بين سداد مصروفات دراسية، ومقررات إلكترونية، ورسوم المدن الجامعية، والنفقات العلاجية، وشراء الأجهزة التعويضية، إلى جانب الإعانات المالية والعينية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يجري فرز وفحص جميع الأبحاث الاجتماعية المقدمة من الطلاب لإدارة التكافل الاجتماعي، واختيار الحالات المستحقة للدعم ومطابقتها بالشروط والقواعد الخاصة بالصندوق.

تسهيل إجراءات وصول الدعم لمستحقيه

وأشار في بيان، إلى أن الجامعة تضع أمام أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتيسير وتسهيل إجراءات الدعم ووصوله لمستحقيه، وأداء دورها الاجتماعي والتعليمي بشكل متكامل، موضحاً أنه جرى دفع الرسوم الدراسية كاملة لعدد 5135 طالب وطالبة، بإجمالي 4 ملايين وأربعمائة ألف جنيه، إضافة إلى دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعية لـ54 طالبا وطالبة بما يقدر بحوالي 33 ألف و900 جنيه.

وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إن الصندوق سدّد الرسوم الدراسية والمقررات الإلكترونية والإقامة بالمدن الجامعية للطلاب ذوي الإعاقة وعددهم 278 طالباََ، وذلك بإجمالى 365 ألف جنيه، كما جرى شراء أجهزة تعويضية لـ3 طلاب بمبلغ 266 ألف جنيه.