بعد ساعات من احتفالها بعيد ميلادها.. أحمد العوضي ينفصل عن ياسمين عبدالعزيز

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، إذ تعد من مواليد 16 يناير 1980، وكان الفنان أحمد العوضي، احتفل بهذه المناسبة بطريقة خاصة أمس.

احتفال أحمد العوضي بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

ونشر أحمد العوضي، منذ ساعات قليلة ماضية، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لهما، وعلق: «كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي.. العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح».

أحمد العوضي يعلن انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

وفاجأ الفنان أحمد العوضي، الجمهور منذ قليل، بإعلان انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال الساعات القليلة الماضية، دون الكشف عن تفاصيل الانفصال.