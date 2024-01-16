أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها: «العمر كله يا حبيبتي»

هنأ الفنان أحمد العوضي، عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، زوجته ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها.

ونشر «العوضي» صورة تجمعة مع «ياسمين» معلقا: «كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي.. العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح».

انهالت تعليقات الجمهور بالتهاني لياسمين بعيد ميلادها، متمنين لها هي والعوضي حياه زوجية سعيدة.

ياسمين تنشر اول صوره من عيد ميلادها

كما نشرت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام الصوره الاولي من الاحتفال بعيد ميلادها،حيث ظهرت وهي تطفئ شموع التورتة وسط مجموعة زهور.