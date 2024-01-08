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ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو طريفا مع أحمد العوضي: «الخديوي ما يعملش كده»

كتب:

بسمة شطا
05:01 م | الإثنين 08 يناير 2024
ياسمين عبد العزيز والعوضي

ياسمين عبد العزيز والعوضي

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بفيديو طريف صممه أحد المعجبين لها هي وزوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في فيديو طريف

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي وهما يؤديان بعض الحركات الاستعراضية «مُركب»، وعلقت عليه: «الخديوي مايعملش الحركات دي أنا الدادة دودي أعملها عادي».

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز شاركت مع الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ضرب نار، مع ماجد المصري ومها نصار وعدد آخر من الفنانين.

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بقلم بسمة شطا