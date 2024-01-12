ابنة أسامة أنور عكاشة: أحمد العوضي لم يكن المرشح الأول لفيلم «الإسكندراني»

قالت نسرين أسامة أنور عكاشة، ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، إن النجاح الكبير الذي حققه فيلم «الإسكندراني»، بشباك تذاكر الإيرادات فاق توقعاتها، خاصة أن الفيلم يشهد البطولة السينمائية الأولى للفنان أحمد العوضي.

أحمد العوضي ليس المرشح الأول لبطولة الفيلم

وأضافت «نسرين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنان أحمد العوضي لم يكن المرشح الأول للفيلم بالفترة الماضية مع بدء التحضيرات للفيلم مع المخرج خالد يوسف، ولكنه أصر على بطولته للعمل وكان يرى به موهبة فنية كبيرة، والتي أثبتها بالفعل وقدم قصة العمل بشكل احترافي، خاصة مع رؤية المخرج خالد يوسف العصرية لأحداث القصة، مع الحفاظ على الفكرة الرئيسية للفيلم.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث فيلم «الإسكندراني»، في إطار أكشن رومانسي تشويقي، إذ يتناول الفيلم حالة الصراع والتحديات التي يواجهها بطل العمل «بكر الإسكندراني»، والذي يعيش بالإسكندرية، ولكنه على غير وفاق مع والده، ويقرر الابتعاد للبحث عن ذاته وطموحه، وهو من بطولة كل من أحمد العوضي، زينة، محمود حافظ، محمد رضوان، حسين فهمي، بيومي فؤاد، عصام السقا، وآخرين، إخراج خالد يوسف وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.