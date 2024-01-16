توقعات ليلى عبداللطيف 2024 تتحقق.. بينها انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

توقعات العام الجديد بدأت في التحقق واحدة تلو الأخرى لخبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف، بدأت أولها مع الساعات الأولى من صباح عام 2024 بوقوع زلزال اليابان المدمر، وكان آخرها ما تحقق قبل قليل بشأن الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي.

انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وقبل دقائق قليلة، أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر صفحتها الشخصية انفصالها بشكل رسمي عن زوجها الفنان أحمد العوضي لتتحقق بذلك إحدى توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف التي أعلنتها قبل أيام من بدء العام الجديد، وعلقت «ياسمين» على الأمر قائلة: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير»، ليخرج «العوضي» بعدها بدقائق يقول: «تم الطلاق الرسمي بين وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير».

وكانت ليلى عبداللطيف خرجت في تصريحات تلفزونية قبل أيام من بدء العام الجديد 2024، تقول في تصريحات تليفزيونية أنّها تتوقع انفصال ياسمين عبدالعزيز من زوجها الفنان المصري أحمد العوضي، خلال العام الجاري 2024، وفي اليوم التالي من تداول تصريحاتها، خرجت ياسمين عبدالعزيز لترد على تلك النبوءة، في موقف نادر من الفنانة المصرية، التي تلتزم الصمت في معظم المواقف المشابهة قائلة: «يا ساتر يا رب».

كما رد الفنان أحمد العوضي سريعا على توقعات ليلى عبداللطيف بشأن انفصالهم، بعدما علق على منشور زوجته بجملة: «كذب المنجمون ولو صدقوا».

تحقق توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2024

وكانت أبرز توقعات ليلى عبداللطيف التي تحققت بالفعل زلزال اليابان المٌدمر الذي ضرب البلاد في أولى ساعات العام الجديد، وخسائر الملياردير إيلون ماسك في منصة x التي قُدرت بمليارات الدولارات، إضافة إلى ابتكار علاج جديد للسرطان والحرب ضد اليمن.