انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي رسميا

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن الفنان أحمد العوضي رسميًا من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وكتبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلة: «تمّ الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير».

وكانت ياسمين عبدالعزيز ردت على نبوءة خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف التي توقعت طلاق الممثلة الشهيرة من زوجها الفنان أحمد العوضي في بداية عام 2024، وقالت ياسمين: «يا ساتر يا رب»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، مستطردة: «بلاش انتي يا ليلى».

ماذا قال أحمد العوضي على نبوءة طلاقه من ياسمين عبد العزيز في 2024؟في نفس السياق، جاء رد الفنان أحمد العوضي أيضا سريعا، بعدما علق على منشور زوجته بجملة: «كذب المنجمون ولو صدقوا».

منشور ياسمين عبد العزيز ردا على نبوءة طلاقها من العوضي في عام 2024، لاقى مئات التعليقات الداعمة لهما، حيث تمنى المتابعين دوام المحبة بينهما.

وكانت ليلى عبد اللطيف قالت في إحدى المقابلات التليفزيونية: «أرى ياسمين عبد العزيز تقترب من مرحلة الانفصال عن زوجها أحمد العوضي بشكل مفاجئ»، متممة: «للأسف هذا سيحدث في 2024 أو 2025».

وكان الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أعلنا زواجهما منذ نحو 4 سنوات، كما تعاونا في عدد من الأعمال الفنية أشهرهم مسلسل «اللي ملوش كبير».