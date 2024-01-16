في عيد ميلادها.. 3 مواقف كوميدية لـ ياسمين عبد العزيز من الكواليس (فيديو)

تحتفل الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ44 اليوم الثلاثاء، ومن المعروف عنها أنها فنانة كوميدية من الطراز الأول، ودائمًا ما تشارك جمهورها فيديوهات كوميدية سواء خلال تصوير أحد المسلسلات أو ظهورها كضيفة في أحد البرامج، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز هذه المواقف:

- ياسمين عبد العزيز في كواليس مسلسل «ضرب نار»

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال كواليس تصوير أحد أعمالها الفنية «ضرب نار»، وهي تجري بعد كلمة «أكشن»، ليوقفها المصور والمخرج بقولهما «ارجعي ارجعي»، لتعود ياسمين من جديد وسط أجواء كوميدية.

https://www.youtube.com/shorts/kwYkneN_X88

- ياسمين عبد العزيز تستخدم «فلتر» جديد

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال كواليس تصوير أحد أعمالها الفنية، على استخدام «فلتر» تكبير الشفايف، وعلّقت عليه قائلة: «نو ميك أب نو فلتر».

https://www.youtube.com/shorts/dQdJTKex4mQ

- ياسمين عبد العزيز تشارك بتحدي اللعب مع الكورة

فأجات ياسمين عبد العزيز جمهورها، بقبولها تحدي «اللعب مع الكورة»، خلال ظهورها كضيفة مع الإعلامية مني الشاذلي، وسط تصفيق كبير من جمهورها.