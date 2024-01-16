أين سيتوجه وائل الدحدوح بعد وصوله مصر؟.. نقيب الصحفيين يوضح

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، يغادر إلى دولة قطر لاستكمال العلاج.

وكشف البلشي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن عددا كبيرا من أسرة وائل الدحدوح سبقته إلى قطر قبل أيام.

تسهيل خروج وائل الدحدوح من قطاع غزة

وأوضح نقيب الصحفيين أن النقابة تقدمت للجهات المعنية في مصر لتسهيل خروج وائل الدحدوح من قطاع غزة بعدما تعرض للإصابة، فضلا عن فقدانه عددا من أسرته وعلى رأسهم زوجته وابنه وحفيدته، بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم والمتواصل على قطاع غزة.

وأضاف البلشي أن الجهات المعنية استجابت لمطلب النقابة وأنه تواصل مع وائل الدحدوح الذي كان متواجدا على المعبر في الجانب الفلسطيني ليبلغه بتمام تسهيل إجراءات دخوله لمصر، متوجها بالشكر للدولة المصرية وأجهزتها المعنية، لافتا إلى أن وائل الدحدوح تقدم بالشكر للدولة المصرية لتسهيل إجراءات خروجه أيضا.

ترشيح وائل الدحدوح للحصول على جائزة حرية الصحافة

وكان مجلس مجلس نقابة الصحفيين وافق على توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح للحصول على جائزة حرية الصحافة عام 2024 كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم، وآلة حربه الوحشية، وتكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، كما فضحوا بصمودهم الرواية الإسرائيلية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربي، وانتصروا للحقيقة.