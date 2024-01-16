«الصحفيين» تشكر الدولة على استجابتها لطلب دخول وائل الدحدوح إلى مصر

وجّهت نقابة الصحفيين، الشكر إلى الدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج.

وأوضحت نقابة الصحفيين، أنّها تواصلت مع الدحدوح بعد وصوله إلى الجانب المصري من معبر رفح، حيث وجّه الشكر إلى الدولة المصرية والصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية، كما وجّه الشكر لزملائه على دعمهم له، مشيرا إلى أنّه سيتجه إلى الخارج لاستكمال علاجه.

وشددت النقابة، على مطالبها المستمرة بوقف العدوان الصهيوني على فلسطين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة تشكر كل أجهزة الدولة المصرية ومن بذل جهدا للمساعدة في قضية وائل الدحدوح وعلاج الجرحى الفلسطينيين.