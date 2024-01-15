نقيب الصحفيين: إعداد ملف ترشيح الزميل وائل الدحدوح لجائزة الشجاعة الدولية باليونسكو

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي تعقده نقابة الصحفيين، للمشاركة فى فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني، فى ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيوني، تحت عنوان «100 يوم من العدوان.. أوقفوا الحرب.. حاكموا مجرمي الحرب»، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وللمستشار الإعلامى للسفارة الفلسطينية، واتحاد المحامين العرب.

الاحتلال الإسرائيلي

وسبق المؤتمر معرضا للصور لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، استعرض الأهالي في غزة الذي استمر حتى 100 يوم، وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، خلال كلمته بالمؤتمر، إننا اليوم نستكمل ما بدأته النقابة من فعاليات للتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد، الذي أظهر بسالة وشجاعة في الدفاع عن نفسه وأرضه، موجها الشكر لجنوب أفريقيا، على ما قدمته أمام محكمة العدل الدولية، وفضحها للمحتل الإسرائيلي.

وكشف أن النقابة سوف تعد ملفا لترشيح الزميل وائل الدحدوح لجائزة الشجاعة الدولية التي تنظمها اليونسكو، بجانب جائزة النقابة التي سبق الإعلان عنها.

زعزعة القضية الفلسطينية

وتابع أنه رغم محاولات زعزعة القضية الفلسطينية، إلا أن بسالة الصحفيين الفلسطينيين فرضت القضية على العالم كله، بالرغم من حدوث 2000 مجزرة نتح عنها، استشهاد 10 آلاف طفل، واستشهاد 7000 امرأة ، 70 ألف جريح، إلقاء أكثر من 65 طنا من المتفجرات على قطاع غزة، واستشهاد أكثر من 100 صحفي وصحفية، من أجل الحقيقة، في جريمة تعتبر هي الأكبر بحق الصحافة.

المجتمع الدولي

ووجه «البلشي» عدد من الدعوات للمجتمع الدولي، دعوة للتضامن مع ما فعلته جنوب أفريقيا، دعوة لتوثيق الانتهاكات التي تحدث، وإمداد النقابة بكل الوثائق، دعم حرية الصحافة، ووجه رسالة لكل الصحفيين الفلسطينيين، وبالأخص وائل الدحدوح.