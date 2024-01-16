كيف احتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد أحمد العوضي في ديسمبر؟

كشف مصدر مقرب من الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز مفاجأة أثناء احتفال الأخيرة بعيد ميلاد زوجها في شهر ديسمبر الماضي، داخل أحد أماكن السهر في القاهرة.

وقال المصدر لـ«الوطن» إن ياسمين عبد العزيز فاجأت العوضي باحتفالية مصغرة لعيد ميلاده الماضي بدعوة عدد من أصدقائه المقربين هاتفياً دون علمه، مضيفاً أنه لم يكن يعلم بهذا التصرف الذي أسعده بشدة، وفقاً لكلام المصدر.

ياسمين عبد العزيز تعلن انفصالها عن العوضي

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد أعلنت خبر انفصالها عن العوضي، منذ قليل، في منشور عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير».

العوضي يؤكد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

وأكد أحمد العوضي خبر انفصاله عن ياسمين عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير».