«المستقلين الجدد»: إدخال الدحدوح لمصر يؤكد دورها تجاه القضية الفلسطينية

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن نجاح الدولة المصرية في إدخال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح هو استمرار للدور المصري والتزام الدولة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها أحد قضايا الأمن القومي المصري.

وائل الدحدوح في مصر

ويرى «عناني»، في بيان له، أن إدخال الدحدوح الذي كان مستهدفا بعد استشهاد معظم عائلته هو إنقاذ لرمز من رموز صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان، بل ويعتبر أن إنقاذ الدحدوح هو انتصار لأصحاب الرأي وناقلي الحقيقة من المراسلين، الذين تم استهداف أكثر من 100 صحفي ومراسل منهم أثناء نقلهم للجرائم البشعة ضد الشعب الفلسطيني.

دعم القضية الفلسطينية

وتابع أن استقبال الدحدوح وتضامن نقابة الصحفيين المصريين هو تأكيد أن التضامن المهني والشعبي مع الدحدوح ليس من قبيل التعاطف فقط، ولكن تقديرا لمهنيته ودوره وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في شخصه وغيره من الآلاف الذين دخلوا إلى مصر وتم التعامل معهم طبيا وإنسانيا واجتماعيا.