«المؤتمر»: تسهيل دخول الدحدوح مصر يؤكد حرص الرئيس على دعم القضية الفلسطينية

وجهت ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر بالشكر للقيادة السياسية المصرية والأجهزة المختصة على سرعه استجابتها لطلب نقابة الصحفيين المصرية، بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتسهيل علاجه، مؤكدة ان استجابة الرئيس السيسي تؤكد مدى إنسانيته .

وأكدت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص كل الحرص على دعم القضية، وفى حقيقة الأمر القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية قيادة وشعبا على مر التاريخ.

وائل الدحدوح

وأشارت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، إلى أنّه لن تنجح محاولات إسرائيل في تشويه الصورة أو حتى إطلاق شائعات وأكاذيب الغرض منها التقليل من الجهود المبذولة من خلال إطلاق أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

حزب المؤتمر

وأضافت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أن مصر وقفت بجانب القضية الفلسطينية في وقت حساس ودقيق وحرج، متابعا: «بفضل صمود الشعب الفلسطيني العظيم، والدور الذى تلعبه الدولة المصرية بشكل مباشر لم ولن يتم تصفية القضية ، وذلك من خلال خطوات على أرض الواقع ، في وقت صمت المجتمع الدولي بأكلمه عما يجري في قطاع غزة من تطهير عرقي وحرب إبادة لشعب بالكامل».

وأوضحت بدوي، إن الدولة المصرية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبذل جهود غير عادية لدعم القضية الفلسطينية والبحث عن حلول على وجه السرعة لوقف نزيف دماء الأشقاء في قطاع غزة، ووقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على المواطنين العزل.