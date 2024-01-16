ياسمين عبدالعزيز حضرت عيد ميلاد العوضي وغاب عن حفل ميلادها بالطلاق

في مفاجأة صادمة للجمهور أعلن الثنائي ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي طلاقهما رسميا، وذلك من خلال منشور شاركاه مع جمهورهما عبر صفحاتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين عبدالعزيز حضرت في عيد ميلاد العوضي وغاب عن عيد ميلادها

ولكن كانت المفاجأة صادمة للجمهور، وذلك لأن الفنانة ياسمين عبدالعزيز كانت قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد الفنان أحمد العوضي، الذي جاء في يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الماضي، وذلك في احتفالية خاصة؛ حضرها عدد من الأصدقاء والمقربين وكانت تملأها الأجواء الرومانسية بين الثنائي.

وكان الملفت للانتباه أنه على الرغم من حضور الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي في عيد ميلاده إلا أنه غاب عن صور عيد ميلادها التي احتفلت به يوم أمس، وشاركتها مع الجمهور، وكانت بمفردها في صورة خاصة لها مع التورتة، وفي اليوم الثاني مباشرة مساء اليوم أعلنوا انفصالهم رسميا.