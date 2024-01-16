«القاهرة الإخبارية»: أكثر من 55 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في 2023

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إنه منذ العدوان الأول على قطاع غزة، والمسجد الأقصى المبارك مغلق أمام المصلين ورواده أو القادمين إليه، بالمتاريس الحربية والشروط التي وضعتها شرطة الاحتلال على أبواب المسجد، والتي تمنع وتحول الشبان دون سن الـ50 عاما من الدخول للمسجد الأقصى المبارك.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أنه في الوقت الذي يمنع فيه المسلم من أداء صلواته في المسجد الأقصى، تفتح شرطة الاحتلال المسجد لتأمين وصول المستوطنين المقتحمين، وتحديدا من جهة باب المغاربة المستولى عليه منذ النكسة عام 1967.

ولفتت إلى أنّه اليوم اقتحم 54 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة شرطية مشددة من جهة باب المغاربة، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا صلوات وطقوسا تلمودية عند أبواب المسجد من الخارج، وذهبوا بعيدا عند المنطقة الشرقية تحديدا عند مصلى باب الرحمة ومن ثم خروجوا من باب السلسلة.

وأوضحت أن هذا المسار شبه اليومي أصبح في باحات المسجد الأقصى المبارك، وفي إحصائية كانت قد خرجت فيها محافظة القدس في 2023 كان عدد المقتحمين للمسجد فاق 55 ألف مستوطن، وكثرت هذه الاقتحامات في فترة الأعياد اليهودية الدينية.