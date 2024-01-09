عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

استمر المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتهم واستفزازاتهم بحق المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، واقتحم العشرات، لباحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.

وأدى عشرات المستوطنون، صباح اليوم، طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحامها الباحات من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، الفلسطينيين من الدخول إليه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكان 6 فلسطينيين، أصيبوا برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية، فلسطينيا يدعى أحمد عمر بنات.

كما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.