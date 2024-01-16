جيهان مديح توجه الشكر للقيادة السياسية على تسهيل دخول وائل الدحدوح

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بنجاح جهود الدولة المصرية في تسهيل دخول الصحفي والإعلامي وائل الدحدوح إلى مصر، موجهة الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية.

دخول وائل الدحدوح إلى مصر

وأوضحت «مديح» في بيان لها، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وقيادتها الحكيمة تلعب دورا كبيرا في دعم ومساندة الأشقاء منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر الماضي، منوهة أن دخول وائل الدحدوح يؤكد أن الجهود المصرية متواصل ومستمرة على مختلف الأصعدة والاتجاهات سواء لتلقي العلاج أو وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات الإنسانية.

دعم القضية الفلسطينية

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى موقف مصر الثابت في حل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن ذلك حقا مشروعا وتاريخيا للفلسطينيين.

كما جددت رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، منوهة أن ذلك يعد تصفية للقضية الفلسطينية، وهو أمر يرفضه الفلسطينيون والمصريون وكل الشعوب الداعمة للقضية.