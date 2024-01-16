حزنا عليه.. وفاة ابنة بعد تشييع جنازة والدها بـ24 ساعة في بني سويف

شهدت قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بنى سويف، واقعة حزينة، حيث توفى شخص وابنته خلال 24 ساعة فقط، حيث رحل الأب وجرى تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وبعدها بـ24 ساعة لحقت به ابنته، وجرى تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن.

وفاة موظف بالمعاش

وكان أهالي قرية الكوم الأحمر بمركز بنى سويف، فوجئوا بوفاة موظف بالمعاش يدعى أبو القاسم محمد، وشيُع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، عقب تأدية صلاة الجنازة مسجد الجمعية الشرعية.

وفاة طالبة حزنًا على والدها

وفوجئ أهالي القرية في اليوم الثاني بوفاة «شيماء» ابنة المتوفى بعد 24 ساعة فقط من تشييع جثمان والدها، وشُيع جثمانها من نفس المسجد وسط حالة من الصدمة لدى أسرتها وأهالي القرية في بني سويف.

حزن في قرية الكوم الأحمر ببني سويف

وقال أحمد عبد الجيد، أحد أهالي قرية الكوم الأحمر ببني سويف، «فوجئنا بوفاة الحاج أبو القاسم، وفي اليوم الثاني توفيت ابنته حزنًا عليه».

وأضاف: «الصدمة كانت كبيرة علينا، فقد تابعنا نجل المتوفى، وقد دون على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نبأ وفاة والده، ونعيه له، وفي اليوم التالي كتب أيضًا نبأ وفاة شقيقته داعيًا لهما بالرحمة والمغفرة، وأن يلهمه الله الصبر والسلوان».

وفاة أب حزنا على وفاة ابنه

يشار إلى أن قرية «بدهل»، التابعة لمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، شهدت واقعة حزينة مشابهة، إثر وفاة شاب بسكتة قلبية مفاجئة، ليلحق به والده بعده بساعة حزنًا عليه، وجرى تشييعهما معًا في جنازة واحدة إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن انتابت جموع المشيعين.