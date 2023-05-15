وفاة أب حاول فض مشاجرة بين أولاده وشخصين آخرين في الدقي

توفى شخص بعد أن شعر بحالة إغماء أثناء فض مشاجرة بين أولاده وآخرين، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ من الأهالي

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، يفيد فيه تلقيه بلاغا من الاهالى بوجود مشاجرة في شارع بين السريات بالجيزة.

مشاجرة بين الطرفين

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث، والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين «ز.خ» 20 سنة، «ي.خ» شقيقه 23 سنة طرف أول، و«م. ب» 30 سنة، «م. ن» 36 سنة طرف ثانى، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، وتدخل والد الطرف الأول لفض التشاجر، وعقب ذلك شعر بحالة إعياء نقل على إثرها المستشفى، وتوفى أثناء وصوله، وتبين عدم وجود أي إصابات بالمتوفى، وأنه يعاني من الضغط وجلطة سابقة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.