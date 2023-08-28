وفاة أب حزنا على رحيل طفليه التوأم بالغربية.. «دفنهما ومات»

توفي شاب في العقد الرابع من العمر بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية، وذالك بعد ساعات قليلة من وفاة طفليه التوأم داخل الحضانة بأحد المستشفيات، ودفنهما في مقابر العائلة.

«دفن عياله إمبارح، ومات النهاردة»، بهذه الكلمات بدأ إبراهيم السيد، أحد أقارب المتوفى حديثه لـ«الوطن»، موضحا أنه يدعى حمادة يسري خليل، 42 عاما، ومقيم بشارع الخشب بمدينة كفر الزيات، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وذالك بعد دخوله في حالة نفسية سيئة، عقب وفاة طفليه التوأم أمس داخل الحضانة بأحد المستشفيات.

تفاصيل ولادة الطفلين

وتابع «السيد» أن المتوفى متزوج منذ سنوات طويلة، ولكنه لم يرزق بأطفال، حتى قرر أن يلجأ هو وزجته إلى الحقن المجهري، وبعد نجاح العملية، كان في حالة فرحة شديدة، وبعد انتهاء فترة الحمل والولادة، رزق بطفلين توأم، وجرى إدخالهما الحضانة لأن حالتهما الصحية كانت غير مستقرة، ولكنهما توفيا بالأمس.

تشييع جثمان الأب

فيما قال مؤمن عادل، أحد أهالي المنطقة، لـ«الوطن»، إنه تم استخراج تصريح الدفن للمتوفى، وتشييع جثمانه عقب أداء صلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير، وتم دفنه بمقابر العائلة.