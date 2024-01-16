وفاة أب بعد ابنه بساعة وتشييعهما في جنازة واحدة ببني سويف

شهدت قرية بدهل التابعة لمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، واقعة حزينة إثر وفاة شاب بسكتة قلبية مفاجئة، ليلحق به والده بعده بساعة حزنًا عليه، ويجري تشييعهما معًا في جنازة واحدة إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن انتابت جموع المشيعين.

وفاة أب حزنا على وفاة ابنه في بني سويف

وفوجئت، فجر اليوم، بوفاة الابن ربيع طه سيد خضر، البالغ من العمر 36 عامًا إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، وأثناء التجهيز لتغسيله وتكفينه سقط الأب مغشيًا عليه متأثرًا بحزنه على فراق نجله، ونقلته الأسرة إلى المستشفى ليكتشفوا وفاته متأثرًا بصدمته.

تشييع جثماني الأب وابنه إلى مقابر العائلة

وشيع أهالي قرية بدهل جنوب بني سويف جثماني الأب والابن في مشهد جنائزي مهيب بالدموع والدعاء، عقب اداء صلاة الجنازة عليهما بالمسجد الكبير بقرية بدهل، عقب صلاة الظهر، ليخرجا من المسجد في جنازة واحدة، إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة، وسط دموع المشيعين.

حزن بمسقط رأس المتوفيان

ونعى أصدقاء الأبن المتوفى ووالده بكلمات من الحزن الشديد داعين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وقال محمد عبد التواب، احد أهالي قرية بدهل: «إنا لله وإنا إليه راجعون، مُصابنا اليوم كبير، بفقدان رجل من خيرة أهالي القرية وابنه الذي كان ونعم الشباب، فقد ماتا الإثنين في اقل من ساعتين حيث توفي الإبن في البداية بالسكتة القلبية، ولحق به الأب حزنًا علي، وقمنا بتشييع جنازتهما سويًا».