جملة قالها «العوضي» لياسمين عبد العزيز قبل ساعات من طلاقها تثير جدلا.. ماذا حدث؟

حيرة كبرى يعيشها رواد منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد الخبر الصادم الذي أعلن عنه الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، بانفصالهما رسميًا، تزامنا مع عيد ميلادها الموافق اليوم.

بينما تحتفل ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، فاجأت متابعيها بإعلان خبر انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، الذي بدوره أكد الخبر عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك».

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يعلنان الانفصال

لم تكن الصورة التي نشرها العوضي والتي هنأ خلالها زوجته بعيد ميلادها بجملة: «كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي»، قبل 16 ساعة من إعلان الانفصال هو المثير للجدل، ولكن الغريب هو إعادة نشره «ستوري» خاص بها قبل ساعتين فقط من خبر الانفصال.

«ساعتان غامضتان»، بهذه الجملة أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعجبهم من تصرف الثنائي، متسائلين: «ماذا حدث بين ياسمين عبدالعزيز والعوضي في ساعتين؟».

كيف استقبل رواد السوشيال ميديا خبر انفصال ياسمين عبد العزيز والعوضي؟

المنشور الذي أعاد أحمد العوضي نشره قبل ساعتين فقط من إعلان خبر الانفصال، يعود لإحدى حسابات المعجبين لياسمين عبد العزيز، والذي نشر فيديو احتفاءً بعيد ميلاد الفنانة الشهيرة، ليعيد العوضي نشره عبر ستوري «إنستجرام».

سيل من التعليقات انهال على منشوري ياسمين عبد العزيز والعوضي، الذي أعلنا خلالهما انفصالهما الرسمي، حيث كتب أحد المتابعين: «إزاي انفصلتوا في ساعتين؟ أكيد في حاجة غلط»، وعلقت متابعة أخرى: «لا أكيد، متهزروش، انتوا لسه منزلين حاجات سوا».

قصة حب ياسمين عبد العزيز والعوضي كانت حديث الساعة، خلال الأعوام الماضية، بعد أن جمعهما عدد من الأعمال الفنية الناجحة، فضلا عن توطد علاقتهما بعد الأزمة الصحية الصعبة التي مرت بها ياسمين العام الماضي.