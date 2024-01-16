رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

برلماني: استقبال الدحدوح في مصر دليل على دعم الدولة للقضية الفلسطينية

كتب:

محمد أباظة
05:39 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
النائب زكي عباس

النائب زكي عباس

تقدم النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتسهيل دخول الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر تسهيلا لتلقي العلاج.

وأوضح النائب زكي عباس، في بيان له، أن القيادة السياسية دائما تعمل على الحفاظ على حقوق الإنسان بتوفير الحياة الآمنة لمواطنيها وغيرهم.

تسهيل دخول الصحفي وائل الدحدوح لمصر

وأشار النائب زكي عباس إلى أن تسهيل دخول الصحفي وائل الدحدوح لمصر تأكيد على استجابة القيادة السياسية للرأي العام ومطالب نقابة الصحفيين المصريين مما يدل على احترام الحريات ودعم القضية الفلسطينية بكافة الطرق والوسائل الممكنة.

فشل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتشويه صورة مصر

وأكد أن مواقف الدولة المصرية تدل على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وتأكيد على فشل كافة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتشويه صورة الدولة المصرية.

اقرأ المزيد:

حزب المصريين يشكر الدولة بعد نجاحها في إدخال وائل الدحدوح إلى مصر

جيهان مديح توجه الشكر للقيادة السياسية على تسهيل دخول وائل الدحدوح

أول تعليق من وائل الدحدوح بعد وصوله مصر.. رسالة مهمة للمصريين

«الصحفيين» تشكر الدولة على استجابتها لطلب دخول وائل الدحدوح إلى مصر
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.