برلماني: استقبال الدحدوح في مصر دليل على دعم الدولة للقضية الفلسطينية

تقدم النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتسهيل دخول الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر تسهيلا لتلقي العلاج.

وأوضح النائب زكي عباس، في بيان له، أن القيادة السياسية دائما تعمل على الحفاظ على حقوق الإنسان بتوفير الحياة الآمنة لمواطنيها وغيرهم.

تسهيل دخول الصحفي وائل الدحدوح لمصر

وأشار النائب زكي عباس إلى أن تسهيل دخول الصحفي وائل الدحدوح لمصر تأكيد على استجابة القيادة السياسية للرأي العام ومطالب نقابة الصحفيين المصريين مما يدل على احترام الحريات ودعم القضية الفلسطينية بكافة الطرق والوسائل الممكنة.

فشل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتشويه صورة مصر

وأكد أن مواقف الدولة المصرية تدل على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وتأكيد على فشل كافة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتشويه صورة الدولة المصرية.