أول تعليق من وائل الدحدوح بعد وصوله مصر.. رسالة مهمة للمصريين

وجه الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية، في أول تصريحات صحفية عنه بعد وصوله إلى مصر عبر معبر رفح قادما من غزة

أول تعليق من وائل الدحدوح بعد وصوله مصر: اشكر الدولة المصرية وكل الصحفيين المصريين

وكتب خالد البلشي نقيب الصحفيين في منشور على صفحته على الفيس بوك أن نقابة الصحفيين تواصلت مع الدحدوح بمجرد وصوله القاهرة وأنه وجه الشكر للزملاء في الجزيرة على دعمهم له مشيرا إلى أنه سيتوجه لقطر لاستكمال علاجه.

القاهرة الإخبارية وصول الدحوح إلى مصر عبر معبر رفع قادما من غزة

وكانت القاهرة الإخبارية أفادت منذ قليل بوصول الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر عبر معبر رفع قادما من غزة، بعد تغطية للعدوان على غزة لنحو ثلاثة اشهر في حرب مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن أسفر عن استشهاد العديد من أفراد أسرته أخرهم ابنه الصغير