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«الحرية المصري» يثمن الموقف الإنساني لمصر بتسهيل دخول الدحدوح للبلاد

كتب:

محمد أباظة
05:52 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
حزب الحرية المصري

حزب الحرية المصري

ثمن حزب الحرية المصري، الموقف الإنساني للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتهم لطلب نقابة الصحفيين بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر تسهيلا لتلقيه العلاج.

دخول وائل الدحدوح إلى مصر

وقال الحزب في بيان، إن الإعلامي وائل الدحدوح ضرب أروع الأمثلة في التفاني والتضحية وحب الوطن والصبر، فهو لم يصبح إعلاميا بل أصبح سفيرا في مهنته يتعلم منه الجميع معنى العمل بإخلاص والموت من أجل إيصال صوت الحقيقة وليس الموت فقط بل التضحية بأعز ما يملك الإنسان وهي عائلته، فله منا كل التقدير والاحترام والحب.

الدور المصري في القضية الفلسطينية

كما أكد الحزب أن موقف الدولة المصرية لم يتغير منذ اندلاع الأزمة، وأنها لن تتخلى عن القضية الفلسطينية ولا الحرب في غزة، ولم تغلق المعبر وفتحت أبوابها للجميع لتلقي العلاج وسعت على المستوى الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ولا زالت تسعى للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين.

وتابع الحزب في بيانه، أن مساعي مصر تجاه وقف الحرب لن تقف ولن تنتهي، فنحن بصدد شعب يباد ويحاصر من جميع الجهات دون أن يلتفت له أحدا، ولذلك سنظل نسعى ونجاهد من أجل أن يصل صوتنا إلى المجتمع الدولي الذي يغلق أعينه عن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.