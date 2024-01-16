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حزب العدل مُرحبا بـ وائل الدحدوح: أهلا بالبطل في البيت الكبير لكل العرب

كتب:

محمد أباظة
05:55 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
الدكتور معتز الشناوي

الدكتور معتز الشناوي

رحب الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بوصول الصحفي والإعلامي المناضل وائل الدحدوح للأراضي المصرية.

وأضاف «الشناوي» في بيان له: «أهلا بك أيها الصابر المحتسب الأبي، ندرك أنك لا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله، وأنك على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت، فاهلا بك في وطنك الثاني أرض الكنانة، والبيت الكبير لكل العرب».

وائل الدحدوح

وأدان المتحدث الرسمي لحزب العدل، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهدافه الفلسطينين كافة والصحفيين الذين يؤدون مهام عملهم والترصد لأسرهم بطريقة ممنهجة تتجاوز الخطورة الطبيعية التي تحملها مهنة الصحافة الميدانية.

القضية الفلسطينية

وأضاف «الشناوي» أن الاحتلال يستهدف الصحفيين بشكل متعمد ويقتلهم في محاولات مستمرة لعدم كشف جرائم الإبادة العِرقية التي تقوم بها قوات الاحتلال، إذ تعدى عدد الشهداء الصحفيين لأكثر من 109 صحفيين منذ بداية الحرب وحتى الآن.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.