هكذا ودع وائل الدحدوح أطفال غزة قبل قدومه إلى مصر.. لعب وبهجة وصبر

وصل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر بعد قضاء أشهر في تغطية العدوان على غزة فقد فيها العديد من أفراد أسرته، ولكن قبل وصوله إلى مصر ودع غزة على طريقته التي لا تخلو من الصبر والجلد والأمل.

آخر فيديو لـ وائل الدحدوح من غزة

ونشر حمدان الدحدوح مقطع فيديو يظهر فيه وائل الدحدوح وهو يلعب كرة القدم مع الأطفال النازحين داخل مستشفى ناصر في خان يونس، في مشهد حاز على إعجاب المتابعين الذين وصفوه بـ"أيقونة الصبر".

وتفاعل رواد التواصل مع الفيديو قائلين: «سبحان الله كيف الله رابط على قلبه.. يا رب احميه وعوضه العوض الجميل بالدنيا والآخرة»، و«وتراهُ في جبْرِ الخَواطرِ سَاعيًا ‏وفؤادُهُ مُتصدعٌ مكسورٌ.. حفظك يا والدنا العزيز».