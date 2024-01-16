«فرحات»: دخول وائل الدحدوح مصر يؤكد دورها في دعم استقرار المنطقة

أعرب اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، عن خالص الشكر والتقدير للدولة المصرية والأجهزة المعنية على استجابتها بتسهيل دخول الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن موقف الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته تاريخي، ويؤكد الدور الذي تلعبه مصر في دعم استقرار المنطقة وتحقيق السلام.

وائل الدحدوح في مصر

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر من الدول الرئيسية في تعزيز الجهود الدولية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وبناء حلول دائمة وعادلة للصراع وتقف دائما بجانب كل الأشقاء، خاصة الشعب الفلسطيني المناضل الذي يحارب للدفاع عن أرضه في وجه محتل غاشم لا يعرف إلا القتل والإرهاب، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية وتقدم كافة المساعدات الإنسانية وغلإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في غزة.

جهود مصر لدعم فلسطين

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة منذ بداية العدوان على قطاع غزة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر، لافتا إلى أن مصر تسعى إلى الحفاظ على أرواح الأشقاء الفلسطينيين، وظهر ذلك جليا من خلال استقبال الجرحى وتقديم كل الخدمات الطبية اللازمة لهم، فضلا عن استقبال المراسل الصحفي وائل الدحدوح اليوم لتلقي العلاج اللازم، في رسالة تأكيد لدعم مصر اللامحدود للأشقاء في غزة.