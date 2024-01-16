حسام موافي يكشف سبب عدم توقف المخ أثناء الغيبوبة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مخ الإنسان يستخدم 20% من طاقته، ولهذا فإن المخ لا يعتمد على الإنسولين في تشغيل خلاياه، وهذا يبرر استمرار عمل المخ رغم دخول المريض في غيبوبة سكر.

الإنسان يستخدم 17 عظمة للابتسامة

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال حوار مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن الإنسان يستخدم 17 عظمة للابتسامة و34 عند «التكشير»، ولهذا جاء الحديث الشريف ليقول «تبسمك في وجه أخيك صدقة»، حيث الغضب يؤدي إلى تغيير عضلات كبيرة داخل الجسم.

ونصح مرضى السكر بالبعد عن الانفعال قدر المستطاع، حيث أن هرمونات الغضب والانفعال جميعها ضد الإنسولين، لذا مريض السكر ممنوع من الانفعال قدر المستطاع.

هناك مركز الجوع والشبع في المخ

وتابع: «هناك مركز الجوع والشبع في المخ، وهذه المنطقة الوحيدة في المخ التي تحتاج إلى الإنسولين، لذا باقي أجزاء المخ ليست مرتبطة بهرمون الإنسولين على الإطلاق ونفقد يوميًا من 40 إلى 10 خصلة شعر يوميًا وذلك في المتوسط، وذلك لأن بصيلات الشعر تتجدد باستمرار، وجميع بصيلات الشعر في الجسد قابلة للنمو والتجديد عدا الرموش حتى لا يصاب الإنسان بالعمى أو عدم الرؤية بشكل صحيح».