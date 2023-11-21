الدكتور حسام موافي: الأكل 5 مرات في اليوم يطيل العمر

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنَّ تناول الطعام 5 مرات في اليوم بشرط «دون شبع»، لافتاً إلى أن تناول الطعام مرة واحدة في اليوم يمثل خطورة على السكر والجهاز الهضمي والبنكرياس والقلب والضغط.

«موافي»: من أمرك بالصلاة أمرك بعدم الشبع

وأضاف «موافي»، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»: «ساعات يأتي إلى مريض ملتحٍ يصلي فاستفزه، وأقول له أنت بتصلي، فيقول لي إزاي يا دكتور طبعا بصلي، فأقول له من أمرك بالصلاة أمرك بـ عدم الشبع، وهذا في قول الله سبحانه وتعالي (يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)، ما علاقة المساجد بالأكل والشرب غير التوقيت وإننا نأكل 5 مرات في اليوم».

الأكل 5 مرات في اليوم

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني: «في بحث معمول بالولايات المتحدة الأمريكية، تم التوصل إلى ما نصَّ عليه القرآن الكريم، من إننا نأكل 5 مرات فى اليوم، بشرط أن تكون عينات صغيرة وليست وجبات كبيرة، ومن يفعل هذا يطول عمره، دون أمراض، فالطعام شهوة شديدة ومن لا يستطيع أن يحرم نفسه منه ستحدث له مشاكل».