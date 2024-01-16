يبحث العديد من المواطنين الفترة الحالية عن البرامج الخاصة بالتمويل العقاري داخل كل البنوك المصرية، ويعتبر بنك التعمير والإسكان من ضمن تلك البنوك التي تتيح لعملائها فرصة للحصول على تمويل عقاري من أجل شراء منزل جديد، وذلك وفقاً للشروط المحددة التي يضعها البنك للمواطنين.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات الحصول على التمويل العقاري من بنك التعمير والإسكان والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل التمويل العقاري من بنك التعمير والإسكان

- يجب أن يكون الحد الأقصى لدخل الفرد الشهري 40000 جنيه.

- أما الحد الأقصى للأسرة يصل إلى 50000 جنيه.

- يكون سعر العائد متناقص بنسبة تصل إلى 10% بما يعادل 6.69%.

- تصل مدة القرض إلى 20 عاماً.

- يبلغ الحد الأقصى لسعر الوحدة المراد تمويلها 2250000 جنيه.

- فيما يصل الحد الأدنى للمقدم المسدد إلى 20%.

- أما الحد الأقصى لنسبة التمويل من بنك التعمير والإسكان تكون 80%.

- تكون نسبة القسط الشهري بالإضافة إلى الالتزامات البنكية لا تتعدى 40% من الدخل الشهري.

- كما يجب عدم استفادة المتقدم من المبادرة السابقة أو مشروعات الإسكان الاجتماعي.

خطوات الحصول على التمويل العقاري

- تعهد بتحويل الراتب من جهة العمل أو شهادة بالدخل معتمدة من جهة العمل.

- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- إحضار صورة من قسيمة الزواج.

- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

- إحضار كشف حساب لمدة 6 أشهر على الأقل.