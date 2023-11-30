فترة سداد تصل إلى 20 عاما.. تفاصيل التمويل العقاري من بنك قناة السويس

أعلن بنك قناة السويس عبر موقعه الرسمي، عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالتمويل العقاري، في ظل أن هناك العديد من البنوك المصرية تتيح لعملائها برامج متنوعة خاصة بالتمويل العقاري، ولكن التفاصيل تختلف وفقاً لكل بنك.

تفاصيل التمويل العقاري من بنك قناة السويس

وأوضح الموقع أن مبلغ التمويل يصل إلى 85% وذلك من قيمة الوحدة فيما تبلغ مدة التمويل 20 سنة ويوفر بنك قناة السويس وثيقة تأمين على حياة المقترض مجانا طوال مدة القرض ووثيقة تأمين أيضاً على الوحدة المراد تمويلها مجانا ضد مخاطر الحريق والكوارث الطبيعية، وبالنسبة لسعر العائد يكون ثابتاً طوال طبقا لمبادرة البنك المركزي.

كما يحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة ومن ضمن الشروط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

المستندات المطلوبة

وبالنسبة للمستندات المطلوبة والواجب توافرها تتمثل في ضرورة إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي وأصل فاتورة المرافق المتمثلة في مياه وكهرباء وغاز وذلك آخر 3 أشهر.