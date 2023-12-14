«التمويل العقاري» يوجه بزيادة نسب الإنجاز في مشروع الإسكان الأخضر بـ«حدائق العاصمة»

وجهت المهندسة مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مسؤولي مشروع الإسكان الأخضر في مدينة حدائق العاصمة، بضرورة زيادة نسب الإنجاز بالعمارات، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات المطلوبة.

نسب الإنجاز لمشروع الإسكان الأخضر

وأوضحت أنّ المشروع يأتي استكمالا لتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة ضمن مدن الجيل الرابع التي تراعي معايير الاستدامة، وأهم ما يميزه استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وحلول معمارية مناسبة للمناخ، لتقليل الانبعاثاث الكربونية، والتوفير في استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية التي توفر 20% من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية، لاستخدامها فى رى المسطحات الخضراء.

جاء خلال ذلك خلال زيارة تفقدية لمشروعات الإسكان الأخضر بالمدن الجديدة، برفقة المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، وهند فروح، نائب رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وعمار مندور، رئيس جهاز المدينة، والمهندس أحمد إسماعيل، بوحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، ونواب رؤساء أجهزة العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومسئولو الإشراف على مشروع الإسكان الأخضر.

إنشاء 9000 وحدة سكنية

وعن موقف الأعمال الإنشائية في المشروع، قال المهندس عمار مندور، إنه جار إنشاء 9000 وحدة سكنية بـ402 عمارة، تنفذها أكثر من 50 شركة مقاولات متخصصة تحت إشراف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وأشار إلى أنه جرى عمل مسارات خضراء مستدامة، وجرى اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقى للاستفادة من ظلال الأشجار، واستخدام تربة موفرة فى استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة، ومسارات للدراجات بطول حوالي أكثر من 5 كيلومترات بمختلف المناطق.