قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل أسعار فائدة شهادات بنك التعمير والإسكان

تعتبر شهادات الادخار أداة مالية شائعة وموثوقة، توفر للأفراد فرصة للاستثمار وتحقيق عائد مالي مربح، وتعد شهادات بنك التعمير والاسكان، من بين الخيارات الشهيرة والموثوقة، للأفراد الذين يسعون للاستثمار بأمان وثقة، حيث يوفر البنك العديد من الشهادات ذات العائد المميز.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات بنك التعمير والإسكان 2023، قبل الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري هذا العام، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 21 ديسمبر من العام الجاري.

الشهادة الثلاثية «Luxury»

أوضح بنك التعمير والإسكان أن الشهادة الثلاثية «Luxury»، تصدر للأفراد بعملة الجنيه المصري، وتستمر لمدة 3 سنوات، بعائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي ليوم الشراء وتجدد تلقائيا ما لم يطلب العميل عدم تجديدها.

وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 100 ألف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه، كما أن العائد على الشهادة 18.5% ويصرف بشكل شهري، أو 20% ويصرف سنوياً.

تفاصيل الشهادة الماسية

تصدر الشهادة بعملة الجنيه المصري للأفراد، بعائد ثابت طوال مدتها، وتستمر لمدة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 3 ملايين جنيه ومضاعفات الـ 100 الف جنيه، وتأتي الشهادة بفائدة 19.75%، ويصرف العائد بشكل شهري.

ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، وتجدد تلقائيا ما لم يرغب العميل في عدم تجديدها، كما يجوز للعميل الحصول على تسهيلات بضمان الشهادة وفقاً لسياسات البنك للإقراض، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.