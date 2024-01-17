الشباب يشاركون في ملتقى توظيف التربية والتعليم بالشرقية

نظمت وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، الملتقى التوظيفي لتشغيل شباب الخريجين، بمركز ومدينة القرين، بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر (Work force Egypt ) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

الملتقى يأتي تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وحسب بيان صادر عن الملتقى، نظمت وحدة الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالشرقية والمدعومة من مشروع قوى عاملة مصر Work force Egypt الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع مدرسة القرين الثانوية الصناعية المشتركة بقاعة وحدة التدريب والجودة، ملتقى اليوم التوظيفي بالتعاون مع شركة تصنيع وسائل النقل والمواصلات MCV مرسيدس.

رؤية مصر 2030

يأتي الملتقى - وفق البيان - في إطار رؤية مصر 2030 من خلال أنشطة وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بمدرسة القرين الثانوية الصناعية المشتركة بحضور ممثلين عن شركة تصنيع وسائل النقل والمواصلات MCV (مرسيدس).

الارتقاء بالمستوى التعليمي الفني:

وأكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن خطة الدولة تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم الفنى وتطويره لما يمثله من أهمية كبرى لمستقبل الصناعة والمشروعات القومية، وكونه يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة.

تصنيع وسائل النقل والمواصلات

وأشار وكيل الوزارة إلى أن شركة تصنيع وسائل النقل والمواصلات MCV (مرسيدس) تمنح الشباب مرتبات متميزة وتوفر تأمين اجتماعي وصحي وحوافز، بالإضافة لتوفير السكن للشباب المغتربين ووسيلة مواصلات مجانية.

وأفاد بأن الملتقى استقبل أكثر من 110 شاب وشابة من شباب الخريجين، إذ أجريت مقابلات شخصية فردية للجميع، ثم وزعت مسوغات التعيين على المقبولين لاستلام العمل بدءًا من الأحد القادم الموافق 21 يناير 2024.