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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز في الدقهلية لشهر فبراير.. 6 خطوات

كتب:

آية حسنين
07:20 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
فاتورة الغاز

فاتورة الغاز

يتساءل كثير من المواطنين عن طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير، إذ حددت شركة بتروتريد للخدمات البترولية 4 خطوات من أجل الاستعلام عن الفاتورة بمحافظة الدقهلية.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بالدقهلية في فبراير

وأشارت شركة بتروتريد للخدمات البترولية في بيان، إلى أنه يوجد 4 خطوات من أجل الاستعلام عن فاتورة الغاز بشهر فبراير كالآتي:

- الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز من هنا.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

- إدخال بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بدقة.

- تحديد مكان تركيب عداد الغاز المستعلم عن فاتورته.

- تسجيل أرقام العداد المكونة من 10 أرقام في الخانات الصحيحة.

- الضغط على كلمة «استعلام»، وستظهر لك قيمة المبلغ المراد سداده.

ويوجد عدة طرق من أجل الاستعلام بجانب الرابط الالكتروني كالآتي:

- رقم 5727 من أي هاتف محمول.

- رقم 122 من أي هاتف محمول كذلك.

- عبر هذا الرقم 09000727 من أي خط أرضي.

ميعاد الاستعلام عن فاتورة الغاز

وأكدت الشركة أنه يجري الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، في الفترة من 1 إلى 20 من كل شهر من أجل تسهيل التقديم.

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بقلم آية حسنين