رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز في الدقهلية لشهر فبراير.. 6 خطوات
كتب:
آية حسنين
07:20 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
فاتورة الغاز
يتساءل كثير من المواطنين عن طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير، إذ حددت شركة بتروتريد للخدمات البترولية 4 خطوات من أجل الاستعلام عن الفاتورة بمحافظة الدقهلية.
طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بالدقهلية في فبراير
وأشارت شركة بتروتريد للخدمات البترولية في بيان، إلى أنه يوجد 4 خطوات من أجل الاستعلام عن فاتورة الغاز بشهر فبراير كالآتي:
- الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز من هنا.
- اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.
- إدخال بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بدقة.
- تحديد مكان تركيب عداد الغاز المستعلم عن فاتورته.
- تسجيل أرقام العداد المكونة من 10 أرقام في الخانات الصحيحة.
- الضغط على كلمة «استعلام»، وستظهر لك قيمة المبلغ المراد سداده.
ويوجد عدة طرق من أجل الاستعلام بجانب الرابط الالكتروني كالآتي:
- رقم 5727 من أي هاتف محمول.
- رقم 122 من أي هاتف محمول كذلك.
- عبر هذا الرقم 09000727 من أي خط أرضي.
ميعاد الاستعلام عن فاتورة الغاز
وأكدت الشركة أنه يجري الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، في الفترة من 1 إلى 20 من كل شهر من أجل تسهيل التقديم.