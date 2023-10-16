رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لدفع قيمة استهلاك شهر أكتوبر

مع اقتراب موعد دفع فواتير شهر أكتوبر للموافق المختلفة، يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم عبر الرابط الإلكتروني المعلن من جانب شركة بتروتريد، إذ يستطيع المستهلكون معرفة قيمة الفاتورة والاستهلاك الشهري.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم، خدمة أتاحتها شركة بتروتريد، إذ يحق للمستهلكين معرفة فاتورة شهر أكتوبر، من خلال الخطوات التالية:-

- الدخول الدخول إلى الموقع الرسمي من خلال الرابط.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة.

- إدخال اسم صاحب العداد.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم العدد الموجود أعلى الفاتورة.

- الضغط على كلمة «استعلام».

فترة الاستعلام عن فاتورة الغاز

وأتاحت الشركة الاستعلام عن فاتورة الغاز في الفترة من 1 إلى 20 من كل شهر، على أن يتم تسديد الفاتورة من خلال مندوب الشركة، أو من خلال الدفع الإلكتروني.

الأرقام الساخنة لشركة بتروتريد

للاستعلام عن فاتورة الغاز، خصّصت بتروتريد للخدمات البترولية، مجموعة من الأرقام، للرد على استفسارات العملاء، أو للإبلاغ عن الحالات الطارئة، وأيضا الاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية.

- رقم 5727 من أي هاتف محمول.

- رقم 122 من أي هاتف محمول كذلك.

- أو عبر هذا الرقم 09000727 من أي خط أرضي.