أحد علماء الأزهر: النبي علمنا كيفية اختيار الأصدقاء

قال الدكتور أيمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا معايير اختيار الصديق الصالح، وفهمنا الفرق بمثالين وهما حامل المسك ونافخ الكير، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّما مثَلُ الجلِيس الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ: كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحًا طيِّبةً، ونَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَن يَحْرِقَ ثِيابَكَ، وإمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً».

حامل المسك هتشم منه رائحة طيبة

وأضاف العالم الأزهري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المُذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «حامل المسك هتشم منه رائحة طيبة، ولو لم تشتري منه، أما نافخ الكير لن تشم ريحا طيبا ويمكن أن تحرق بناره، وهو ده الفرق بين الصاحب الطيب وغير الطيب».

اللي بيأخذ بيدك وبيعرفك الله

وأوضح: «الصاحب الصالح، هو اللي بيأخد بيدك وبيعرفك الله، وبيعلمك الخير، وبيسحبك إلى الخير، لكن الأحب غير الصالح، ممكن يضرك ويأخد بيدك إلى الشر والمعاصي».