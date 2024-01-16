أستاذ حديث: تعليم الأبناء التكافل يجعلهم سعداء في حياتهم

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن الأبناء يقتدون بآبائهم، فلو رأى الأبناء الأب يتكافل مع إخوته في الخير، أو يتكافل مع المجتمع في الخير، سيتطبعون بهذه الطباع ويقتدون بها، في كبرهم.

لازم نعلم أبنائنا على التكافل

وأضاف أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المُذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «ما يتعلمه الأبناء من الأباء يسعدهم ويجعل لهم أشياء مختصرة، ويتمى في عقولهم التكافل بينهم وبين بعض».

وأوضح: «لازم نعلم أبنائنا على التكافل ونعلمهم إن المحتاج جزء مننا لازم نساعده ونقف بجنبه ونعلمهم التكافل في المجتمع»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالي: «ما أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.