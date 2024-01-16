وزير الشباب يكرم طالبا غينيًا.. جاء للالتحاق بالأزهر على دراجة هوائية

كرّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، الطالب الغيني مامادو سافايو باري الذي قطع ما يقرب من 4000 كيلومتر وعبر 6 بلدان متحمّلاً مصاعب الطريق وحرارة شديدة، من أجل الالتحاق بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة.

الوزير يشيد بقصة كفاح الطالب الغيني القادم على دراجة هوائية

منح الطالب عضوية أحد مراكز الشباب ومكافأة مالية

وأشاد وزير الشباب والرياضة بقصة كفاحه وتصميمه على تحقيق حلمه وهدفه، وأهداه الدكتور أشرف صبحي دراجه هوائية بالإضافة إلى عضوية بأحد مراكز الشباب القريبة من مكان سكنه ودراسته كما وجه بصرف مكافأة مالية له.