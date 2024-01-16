المصري يفوز على الطيران بهدف نظيف في الجولة 16 من دوري الكرة النسائية

فاز فريق المصري للكرة النسائية بقيادة مدربه حسام حمادة، على ضيفه الطيران بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي المصري الاجتماعي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من رحمة محمد ونهلة السيد ومحمد عوض.

23 نقطة في رصيد المصري

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة الثالثة والعشرين من أربعة عشر مباراة خاضها الفريق بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين الرابعة عشر والخامسة عشر.

ويدين المصري بالفضل في الفوز للاعبته فرح الشواربي، صاحبة هدف المباراة الوحيد الذي جاء في الدقيقة الثالثة والثلاثين من الشوط الثاني للمباراة التي قدمت خلالها لاعبات المصري أداءً متميزًا للغاية بفضل روحهن القتالية والإدارة الفنية المتميزة من الكابتن حسام حمادة والذي نجحت خطته في التعامل مع فريق الطيران صاحب الخبرات الكبيرة في دوري الكرة النسائية.

تشكيل فريق المصري

مثّل المصري في المباراة نورا مندور في حراسة المرمى، ويارا السيد، عايدة عبدالقادر، عزة وحيد، حنين أحمد، فرح الشواربي، ياسمينا عصام، هالة المحمدي، أسماء قنديل، سهام شعبان، جنى منير، وشهد الشوط الثاني الدفع بأسماء عماد وشهد محمد بدلا من جنى منير ويارا السيد.