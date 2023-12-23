وادي دجلة يفوز على المصري في الجولة 12 من دوري الكرة النسائية

فاز فريق وادي دجلة للكرة النسائية على مضيفه فريق المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي المصري الاجتماعي ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية والتي أدارها طاقم مكون من اسراء حمودة، نجلاء فتحي، مي السيد.

بتلك النتيجة يحتل فريق المصري المركز السابع برصيد 17 نقطة من الفوز بخمس مباريات والهزيمة في مثلها والتعادل في مباراتين، فيما يلتقي الفريق مضيفه فريق طلائع الجيش يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر.

هدفين من وادي دجلة

انتهى الشوط الأول بتقدم وادي دجلة بهدفين للا شيء، قبل أن تنجح هالة المحمدي في إحراز هدف تضييق الفارق للمصري مطلع الشوط الثاني الذي شهد ضغطا مكثفا من المصري في الوقت الذي تراجع فيه فريق وادي دجلة للدفاع، وينجح الضيوف في خطف هدف تأكيد الفوز في الوقت القاتل من المباراة من ركلة حرة لتنتهي المباراة بفوز وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

فريق المصري

مثل المصري في المباراة: نورا مندور لحراسة المرمى ، شهد يوسف ، عايدة عبدالقادر ، ماهيتاب حسني، عزة وحيد لخط الظهر، هالة المحمدي، فرح الشواربي، سهام شعبان لخط الوسط، حنين أحمد، أسماء عماد، أسماء قنديل لخط الهجوم.

فيما شهد الشوط الثاني الدفع بكل من يارا السيد وجنى منير بدلًا من فرح الشواربي وأسماء قنديل.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمصري من ك/محمد الشناوي، مشرف على الفريق ، ك/ حسام حمادة، مديرًا فنيًا ، ك/نورا مندور، مدرب عام ، ك/ ماهيتاب حسني، مدرب، ك/محمد رضوان، مدرب لحراس المرمى ، د/ رنا الريدي طبيبة الفريق ، ك. رحمة حسن أخصائية العلاج الطبيعي.