«في الملعب رجالة».. الكرة النسائية تغزو الإسكندرية وحلم الاحتراف يراود الفتيات

انتشرت كرة القدم النسائية وأصبحت ضمن أهم اللعبات التي تتجه إليها الفتيات صغار السن بعروس البحر الأبيض المتوسط، ويراوضهن حلم الاحتراف، ومنهن من تتمنى اللعب في ريال مدريد وأخريات يطمحن للعب في ليفربول وهناك من تخطط للانضمام للنادي الأهلي المصري، وأخذت كل لاعبة مثلها الأعلى حسب مركزها في الملعب.

لديهن الإصرار

ويقول الكابتن أحمد عاطف مدرب الكرة النسائية بنادي حرس الحدود والمسئول عن تجميع منتخب كرة القدم النسائية لإدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية لـ«الوطن»: كرة القدم النسائية أصبحت ضمن أحلام وطموحات البنات، وأرى فيهن إصرارا ربما يكون أعلى من الشباب، ويتحمسن جدآ لإثبات أنهن قادرات على تحقيق بطولات في كرة القدم، ولدينا فريق منتخب مصر الوطني للناشئات على سبيل المثال، والذي يحقق نتائج مذهلة في بطولة إفريقيا وسيصل إلى نهائيات كأس العالم.

بنلعب بقوة زي الولاد

نلعب بعنف وقوة وننسى أننا بنات على أرض الملعب، هكذا بدأت حبيبة محمود الشهيرة بقفشة، والتي تعد هداف الفريق، وتضيف: أشجع الأهلي وأتمنى اللعب بين صفوفة.

فيما تقول سما محمد: مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو وأتمنى الاحتراف في ريال مدريد، وكرة القدم من الألعاب الممتعة، وتلتقط منها تقوى هشام طرف الحديث: ألعب سردباك وأشاهد طريقة لعب ياسر إبراهيم لاعب الأهلى وأقلدة، بينما تتمنى ملك يحيى الاحتراف في ليفربول ومثلها الأعلى ديبروين لاعب ريال مدريد، أما الونج رايت سلمى محمد فتتمنى الاحتراف في أوروبا وتؤكد: احنا في الملعب رجالة وبنلعب بقوة وإصرار.