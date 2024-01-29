شروط ترخيص السلاح.. تجنب العقوبة واعرف الأوراق المطلوبة والإجراءت

يحتاج بعض الأشخاص لحمل السلاح للدفاع عن نفسه كان يسكن في بيئة بها حيوان مفترسة أو لحماية أمواله، إلا حمل السلاح يخضع لقوانين تنظمة ووفق شروط وحالات محددة لا تسمح لجميع الأشخاص حمل السلاح، لذا نستعرض شروط ترخيص السلاح.

يسمح القانون بترخيص الأسلحة النارية لذوي الأملاك والعاملين في وظائف ومهن محددة للدفاع عن أنفسهم وأملاكهم، ويتم ترخيص السلاح الناري لمدة 5 سنوات وتكون قابلة للتجديد.

ما شروط ترخيص السلاح؟

وجاءت شروط ترخيص السلاح على النحو التالي:

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

- ألا يكون صادر ضد طالب الترخيص أحكامًا قضائية.

- يشترط أن يكون قياس النظر للشخص المتقدم للحصول على رخصة سلاح 7 /10 بالنظارة أو من غيرها.

- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وخاليًا من الأمراض النفسية والعضوية.

- ذكر الأسباب التي تستدعى ترخيص السلاح، سواء كانت مخاطر يتعرض لها، ومبرراته سواء نشاط تجارى أو زراعى أو أشياء ذات قيمة.

- تحديد غرض الترخيص سواء للدفاع أو الصيد أو الحراسة أو الرماية ويتم الكشف عن طالب الترخيص.

ما الفئات المسموح لها بترخيص السلاح الناري؟

وفقا لقانون السلاح والذخائر رقم 394 لسنة 1954، يسمح للفئات التالية بحمل السلاح:

- أصحاب رؤوس الأموال.

- أصحاب المهن الحرة.

- أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة.

- المحامين.

- الصحفيين.

فئات يحق لها حمل سلاح دون ترخيص

حددت المادة الخامسة من قانون الأسلحة والذخائر الأشخاص الذين يحملون السلاح بدون ترخيص وهم على النحو التالي:

- الوزراء الحاليون والسابقون.

- مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.

- موظفو الحكومة السابقون الذين خرجوا من الخدمة على درجة مدير عام أو أعلى منها سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

- الموظفون المعينون بقرار جمهوري أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى.

- أعضاء الهيئة الدبلوماسية والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

- موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام.

- أعضاء مجلس النواب السابقون أو الحاليون.

- طلبة المدارس والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من الوزارة بعد تدريبهم على الرماية.

المستندات المطلوبة لترخيص سلاح

- طلب ترخيص سلاح يقدم بقسم الشرطة التابع له الشخص.

- فيش جنائي.

- 4 صور شخصية.

- شهادة المؤهل الدراسي.

- الموقف من التجنيد.

تحديد نوع السلاح مسدس أو بندقية خرطوش أو بندقية رصاص فردية.

- مذكرة تشمل مبررات تقديم ترخيص سلاح ناري.

- تقديم شهادة باطنة وشهادة نظر تفيد بحالة المتقدم صحيا.

- توقيع المتقدم على إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أخرى باسمه.

خطوات ترخيص السلاح

تبدأ خطوات ترخيص السلاح بالتوجه إلى قسم الشرطة التابع له الشخص الراغب في الحصول على ترخيص سلاح، بشهر أن ييكون مجهزا الأوراق المطلوبة منه.

يقوم الشخص تسليم المستندات إلى مأمور قسم الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للترخيص.

يسلم المأمور الشخص خطابًا معتمدا للتوجه إلى مركز تدريب على حمل السلاح بالمديرية خلال 3 أسابيع، لإجراء الاختبارات.

يحصل الشخص على خطاب من مركز التدريب يقيد باجتيازه التدريب ويقوم بتسليمه إلى قسم الشرطة لاستكمال إجراءات طلب ترخيص سلاح.

رسوم استخراج رخصة السلاح

جرى تحديد رسوم تجديد رخصة سلاح ناري بسعر 2500 جنيه للترخيص لأول مرة أو تجديد الرخصة، وفي حال وفاة الأب الذي يمتلك سلاحا ناريا، يجب على الأبناء تسليم السلاح إلى الشرطة التابعة له الترخيص.

عقوبة حمل سلاح دون ترخيص

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، عقوبات الاتجار بالأسلحة أو اسنيراها أو حملها دون ترخيص، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.

ويُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح سلاحاً نارياً بغير ترخيص من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم «2».

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح ما نص عليه في البند «أ» من القسم الأول من الجدول رقم «3»، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح ما نص عليه فى البند «ب» من القسم الأول أو في القسم الثانى من الجدول رقم «3».

عقوبة الاتجار بالأسلحة أو تصليحها دون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، بغير ترخيص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه، ويبين في الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه والاتجار فيها إلا بترخيص.