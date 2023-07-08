هل يحق لأي مواطن ترخيص سلاح ناري؟.. خبير قانوني يكشف

شرح المحامي حسين ياسر كمال، الخبير القانوني، أن هناك شروطا وضوابط يجب توافرها للشخص الذي يقدم على إنهاء ترخيص سلاح بحسبما أوضحته وزارة الداخلية، وأنه ليس جميع الفئات يحق لها التقدم بالترخيص، ولكن تقتصر على فئات معينة منها رجال الأعمال وأصحاب المهن الأخرى، وغيرهم، وهناك شروط هي ألا يقل سن المتقدم عن 25 سنة وألا يكون قد صدر ضده أي عقوبة جنائية، وأن يكون لائقًا صحيًّا وخاليًّا من أي عجز عضوي أو مرض عقلي أو نفسي وألا يقل درجة رؤيتك فى كل عين عن «7/10» بنظارة أو بدونها.

ضوابط وشروط يجب توافرها لترخيص سلاح ناري

وأوضح الخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، أنه ينبغي على المتقدم لترخيص السلاح، بالتوجه إلى قسم شرطة التابع له بتقدم طلب الترخيص إلى مأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل إقامة طالب الترخيص مرفقاً به فيش وتشبيه وشهادة طبية، ويمنحك الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، موضحًَا أن الأشخاص الذي يحق لهم إحراز الأسلحة النارية بدون الحصول على ترخيص وهم العاملون بالدولة المكلفون من قبل إدارتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين «أفراد الشرطة ـ رجال القوات المسلحة ـ المخابرات».

يحظر استخدام السلاح في تلك الأماكن

ولفت إلى أن المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم والموانئ والمطارات والملاعب يحظر استخدام السلاح بها، مضيفًَا أن جريمة حمل السلاح بدون ترخيص من الجنايات التى يعاقب مرتكبها بعقوبة السجن المشدد، و اذا توفى الوالد وكان يمتلك سلاحا فعلى الابناء تسليمه لقسم الشرطة التابع له الترخيص ، والبدء فى استخراج رخصة بعدها واستسلامه من مكان تسليمه بعد اكتفاء الأوراق، لأنه سلاح شخصى ولا يستفيد منه أحد إلا بعد استخراج رخصة رسمية ولا تورث الرخصة.