أمين الفتوى بدار الإفتاء: 3 تفسيرات لحديث «استفت قلبك وإن أفتاك الناس»

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البعض يفسر خطأ حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم «استفت قلبك وإن أفتاك الناس»، مؤكدا أن الرواية صحيحة لكن تفسيرها لدى لبعض يكون خطأ.

تفسيرات حديث «استفت قلبك وإن أفتاك الناس»

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المُذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «العلماء كان لهم 3 أقوال، في هذا الحديث الأول قالوا إن هذا القول كان خاص بالصحابي الذى قال له النبي هذا القول، لأن سيدنا النبي اطلع على حاله بأنوار النبوة».

الحديث ليس لعوام الناس

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء : «القول الثاني المقصود استفت قلبك ده بيكون في الورع وليس في الحلال والحرام، وده يكون لنفسك فقط، والقول الثالث إن المقصود بذلك من أنار الله قلوبهم بالإيمان والعلم، مينفعش تبقى مقصر في الصلاة وتقول استفت قلبك، وبكده يبقى الحديث ليس لعوام الناس».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023. وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.