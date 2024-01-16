طفرة بـ«البريد».. زيادة المنافذ لـ4527 و3840 مكتبا مطورا

يستكمل البريد المصرى إنجازاته التى تحقّقت على مدار السنوات الماضية، إذ تستهدف الهيئة فى 2024 استكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع البريد، وتتضمن عدداً من المحاور تشمل تطوير مكاتب البريد وزيادة منافذه من خلال إنشاء مكاتب جديدة وأنماط جديدة من المنافذ، إضافة إلى التوسّع فى الخدمات، فضلاً عن تطوير المكاتب التاريخية، مع الحفاظ على الطراز المعمارى.

وقال د. شريف فاروق، رئيس البريد المصرى، إن إجمالى عدد المكاتب المطورة بلغ 3840 مكتباً للبريد، كما تم زيادة عدد منافذ البريد لتصل إلى 4527 مكتباً، وافتتاح مكتب بريد «محطة الملك فؤاد»، بمنطقة منشية فؤاد فى محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة قطار الملك فؤاد التاريخية، أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية»، وتطويرها وتحويلها إلى مكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

وأعلن «فاروق»، فى تصريحات له، افتتاح مكتب بريد مغاغة الرئيسى، الذى تم إنشاؤه فى عام 1867، والذى تم تطويره باستخدام أحدث أساليب الاستدامة، مع الحفاظ على التراث المعمارى وهوية البريد المصرى، إلى جانب افتتاح مكتب بريد «البرلمان» التاريخى بعد تطويره وتجهيزه بأفضل الحلول التقنية الحديثة مع الحفاظ على هوية البريد المصرى والحفاظ على قيمته التاريخية..

«فاروق»: نتوسّع فى افتتاح الجيل الجديد

وعن المكاتب الحديثة، كشف «فاروق» عن افتتاح مكتب بريد «drive Thru» مدينة نصر، وهو أول فرع من الجيل الجديد لمكاتب البريد «الخدمة من داخل السيارة»، حيث تم تجهيزه وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، ويتيح للمواطن الحصول على خدمات مصر الرقمية والخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة بسهولة دون الحاجة إلى مغادرة سياراتهم.

وتابع رئيس الهيئة أنه تم إجراء 221 ألف عملية صرف وتحصيل التمويل متناهى الصغر خلال العام المالى 2022 - 2023 بنسبة نمو 98%، مقارنة بالعام المالى الذى يسبقه، موضحاً أنه تم افتتاح مكتب بريد «مول العرب» بالسادس من أكتوبر، من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل متميز وحديث ومميكن، والذى يُعد إضافة إلى مكاتب البريد الجديدة التى تستهدف تجمّعات المواطنين، بما يمكنهم من الحصول على الخدمات بكل سهولة ويُسر. وعن تدريب العاملين فى الهيئة، كشف «فاروق» عن إطلاق برامج تدريبية على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة من الصُم والبُكم، بالتعاون مع جامعة عين شمس، ووحدة تكافؤ الفرص التابعة لديوان عام محافظة الإسماعيلية، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث تستهدف هذه البرامج العاملين بمكاتب البريد، خاصة موظفى خدمة العملاء والإداريين بالمكاتب، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية لذوى الهمم بالشكل اللائق.

وتابع «فاروق» أن ذلك يأتى فى إطار الاستراتيجية الشاملة التى ينفّذها البريد المصرى، وتشمل تطوير وتنمية مهارات العاملين بالبريد المصرى، بما يسهم فى تقديم الخدمات للمواطنين بكل كفاءة، خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، بما يتماشى مع اهتمام الدولة بذوى القدرات والهمم، مشيراً إلى أن البريد حصل على شهادة «ترشيد»، لريادة الطاقة والتصميم البيئى معتمَدة من المجلس العالمى للمبانى الخضراء، وذلك لتميّزه فى تصميم وتنفيذ مكتب بريد فارس بمدينة أسوان، بالتعاون مع شركة «إى كونسلت»، للاستشارات الهندسية والبيئية، حيث تم الاعتماد على أفضل سُبل الاستدامة والحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، وترميم المكتب وتطويره باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة.

وأشار رئيس البريد إلى إطلاق مشروع لتحويل سيارات البريد القديمة إلى سيارات كهربائية، وذلك فى إطار توجّه الدولة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل وتحديث أسطول النقل بالكامل إلى سيارات تعمل بالكهرباء، بما يسهم فى خفض الانبعاثات المُسبِّبة للتغيّر المناخى وتقليل تكاليف التشغيل بأكثر من 70%، وبتكلفة استثمارية قليلة، وعن التعاون مع الشركاء لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قال رئيس «البريد المصرى» إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «قرضى»، بهدف إتاحة خدمات الشركة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مكاتب البريد والأكشاك البريدية وسيارات البريد المُتنقلة فى جميع أنحاء الجمهورية.