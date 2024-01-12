موعد التقديم في وظائف البريد المصري 2024.. اعرف التفاصيل

يسعى العديد من الراغبين في الالتحاق بوظائف البريد المصري التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، منذ أيام قليلة، لمعرفة موعد التقديم في وظائف البريد المصري 2024، والتي يصل عددها إلى 900 وظيفة شاغرة بالهيئة القومية للبريد.

موعد التقديم في وظائف البريد المصري 2024

وحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإنه سوف يتم فتح باب التقديم في وظائف البريد المصري 2024 بداية من يوم الخميس الموافق 18 من شهر يناير الجاري، وتستمر فترة التقديم على مدار 14 يوماً، على أن يُغلق باب التقديم في يوم الأربعاء 31 من الشهر ذاته.

رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024

ويستطيع كافة الراغبين في التقديم لوظائف البريد المصري 2024، الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط، ثم الذهاب إلى وظائف الهيئة القومية للبريد، واختيار الوظيفة المحددة التي يرغب في التقديم إليها.

وظائف البريد المصري 2024 المتاحة

الوظائف المتاحة التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتعيينات، كالتالي:

- مهندس تخطيط النقل ثالث.

- مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث.

- محام ثالث.

- أخصائي بريد ثالث.

- مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث.

- أخصائي مكتب بريد ثالث.

- مهندس ميكانيكا سيارات ثالث.

- أخصائي خدمة عملاء ثالث.

- مهندس ميكانيكا ثالث.

- مهندس كهرباء ثالث.