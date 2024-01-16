تفاصيل مسابقة البريد المصري 2024.. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأربعاء المقبل، فتح باب التقديم لمسابقة البريد المصري 2024 في إطار حزمة مسابقات التوظيف الحكومي التي أعلن الجهاز عنها الأسبوع الماضي، بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تفاصيل التقديم لمسابقة البريد المصري 2024

وكشف بيان للجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، عن تفاصيل التقديم لمسابقة البريد المصري 2024 ورابط التقديم، كما رصد إجراءات وشروط التقديم للمسابقة، والمستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التقديم.

وترصد السطور التالية تفاصيل التقديم لمسابقة البريد المصري 2024، كما يلي:

- يبدأ التقديم للمسابقة من يوم الأربعاء 18 حتى منتصف ليل الأربعاء 31 يناير 2024.

التخصصات المطلوبة لمسابقة البريد المصري 2024

- 19 وظيفة مهندس «كهرباء، ميكانيكا، ميكانيكا سيارات، تخطيط النقل، تشغيل وسائل النقل».

- 861 في وظيفة أخصائي بريد، أخصائي مكتب بريد، أخصائي خدمة عملاء.

- 20 وظيفة محام بالدرجة الثالثة.

شروط التقديم لمسابقة البريد المصري 2024

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد) على الأقل.

7- أن يكون المتقدم لوظائف مهندس حاصلا على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة بما يتواءم مع طبيعة العمل.

8- أن يكون المتقدم لوظائف أخصائي حاصل على مؤهل عال مناسب.

9- أن يكون المتقدم لوظيفة محام حاصل على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

10- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

11- أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة المعنية.

12- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

13- أن يقدم المتقدم إقرارا بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بالهيئة.

14- سداد مبلغ مقداره 26 جنيها فقط لا غير.

15- إيداع المبلغ لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأحد فروع بنوك «الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة»

- حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.

- ضرورة أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

- رابط التقديم للوظائف: https://jobs.caoa.gov.eg/